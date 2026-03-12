アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）でＪ１町田とＪ１神戸が準々決勝に進出した。

先日の決勝トーナメント１回戦で町田は江原、神戸はＦＣソウルと、ともに韓国Ｋリーグ勢に勝利。それを受けて韓国メディア「スポーツ京郷」は「今季のＡＣＬＥでは特に韓国と日本の明暗が分かれた。Ｊ１の強豪である町田、神戸、広島が１次リーグで１〜３位を占め、ＫリーグのＦＣソウル、江原、蔚山は７〜９位で辛うじて体面を保ったが、韓国と日本の直接対決として注目されたトーナメントはさらに散々な結果となった」と伝えた。

その上で「Ｋリーグの競争力は明らかに低下している。２０２０年代前半までアジア最強を争ったＫリーグ勢だが、オイルマネーを前面に出したサウジアラビア勢に押され、今やＪリーグに追い詰められている。サウジアラビアは外国人選手が中心だが、Ｊリーグは自国選手の力で競争力を確保した。Ｋリーグの衰退は時間がたつほど加速する可能性があるという懸念もある」と指摘した。

競争力低下の一因に挙げたのがＫリーグのシーズン制度。同メディアは「ＡＣＬＥとＡＣＬ２を春秋制から秋春制に変更した影響が次第に表れ始めている。Ｊリーグもこのため、来季から春秋制へ移行する。Ｋリーグも変化の必要性を認めながらも、関連施設が整っておらず、さらに時間が必要な状況だ。タイやマレーシアも競争力が急上昇している中、Ｋリーグが待ち受ける未来は暗たんるものばかりである」。Ｋリーグ復権の道は険しいようだ。