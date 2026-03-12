【ドラゴンクエスト公式Xアカウント 312でさいふの日】 3月12日 投稿

「ジパング」甲州印伝長財布

ドラゴンクエストは、3月12日を3（さ）1（い）2（ふ）で「さいふ」の日としてXに財布やパスケースの商品紹介を投稿した。

スクウェア・エニックス e-STOREでは、伝統工芸品とコラボした「ジパング」ブランドの甲州印伝長財布（価格47,300円）や「大人になった勇者のための装備 天空の兜パスケース」（3,300円）、3月17日に発売予定の「ホックウォレット メタルスライム」（5,390円）など、財布やパスケースを取りそろえている。

比較的安価で日常使いしやすいものから、さりげないデザインの大人向け商品まで幅広いラインナップで、広い年齢層に対応している。かつて「ドラゴンクエスト」を遊んでいた人も、これを機会に商品を探してみてはいかがだろう。

大人になった勇者のための装備 天空の兜パスケース

ホックウォレット メタルスライム

