女優の石原さとみが１２日、都内で行われた子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の新商品＆新ＣＭ発表会に出席した。

ＣＭ出演を振り返った石原は、「家族の健康実態クイズ」に挑戦した。食生活の話題になり、２人の子を持つ母親として「好き嫌いがあったとしても大きくなってる。元気よく生きてる」と納得。「（上の）子どもが緑色の葉野菜を残す。お弁当に入れても食べなかったことがあった。その時、好き嫌いがあるって人間らしくて素敵だなと思った。子どもが『これ嫌だなー』と言ったら、『わかるー！』と言ってます」と振り返った。

子どもの体調管理については「思い通りになると思ってない。天気と同じような感覚。コントロールできないと思うと、いろんな感情が抑えられる」と冷静に語った。

親子のコミュニケーションで心がけているのは「どんなに時間がなくても、子どもに対して見つめ合って『あなたのことがどれだけ大事なのか』を伝える時間を持つこと」とした。「他の人ではできないコミュニケーションの気がする。心から安心している人にだけできる行為。１０秒とか５秒でもいい。どんなに忙しくても欠かさないようにしている。ルーチンではあるけど、子どもたちにとっての安心や頑張るベースになればいいと思っています」とうなずいた。

最近は花粉症に悩んでいるといい、子どもへの願いとして「家の中に花粉を持ち込まないでほしい。部屋に入る前にお風呂に直行してほしい。部屋の中に花粉があるのが、もう…。『空気清浄機頑張ってー！』となる」と素直な感想も明かした。