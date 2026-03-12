簡単おはぎ【和菓子作家・坂本紫穗の〈手作りこどもわがし〉14】
あんこともち米ですぐできる♪「簡単おはぎ」
先日公開した栄養たっぷり「まるごとあんこ」。
今日は、この「まるごとあんこ」を使って簡単にできるおはぎ（ぼたもち）を作ろうと思います。
材料はもち米と、
柔らかめ（水分やや多め）に炊いた「まるごとあんこ」。
とっても簡単で、特にできたては格別においしいです。
ぜひお試しください。
「簡単おはぎ」のレシピ
材料（〇個分）
もち米…… １合
あんこ……適宜（00g）
作り方１ もち米を炊く
もち米１合を１合分の水で炊飯します。２ 炊いたもち米をつぶすように混ぜる
炊いたもち米を、しゃもじを使ってお好みのかげんにつぶす。３ ラップにあんこを広げる
ラップの上にあんこ〇gを直径８cmくらいの大きさに広げる。４ あんこの上にもち米をのせる
広げたあんこの上に炊いたもち米の1/〇量をのせましょう。もち米はやや少なめくらいが包みやすいです。５ もち米をあんこで包む
ラップごと手に持ち、スプーンを水でかるくぬらして、もち米を押し込むようにしてあんこで包む。
きなこをまぶすのも、風味が増しておすすめです。
わが家のあんこ大好き娘にも試食してもらいました。
とても気に入ったようでペロッと食べてくれました。
お彼岸はもちろん、日々のおやつでもお楽しみください。
坂本紫穗（さかもと しほ）
和菓子作家。「紫をん」の名でオーダーメイドの和菓子を作品として制作・監修。日本国内および海外で和菓子教室やワークショップ・展示・レシピの開発を行う。素材や色、表現方法にこだわった作品が人気。
