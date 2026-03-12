簡単おはぎ【和菓子作家・坂本紫穗の〈手作りこどもわがし〉14】

あんこともち米ですぐできる♪「簡単おはぎ」

先日公開した栄養たっぷり「まるごとあんこ」。

今日は、この「まるごとあんこ」を使って簡単にできるおはぎ（ぼたもち）を作ろうと思います。

材料はもち米と、

柔らかめ（水分やや多め）に炊いた「まるごとあんこ」。

とっても簡単で、特にできたては格別においしいです。

ぜひお試しください。

「簡単おはぎ」のレシピ

材料（〇個分）

もち米…… １合

あんこ……適宜（00g）

作り方

１ もち米を炊く

もち米１合を１合分の水で炊飯します。

２ 炊いたもち米をつぶすように混ぜる

炊いたもち米を、しゃもじを使ってお好みのかげんにつぶす。

３ ラップにあんこを広げる

ラップの上にあんこ〇gを直径８cmくらいの大きさに広げる。

４ あんこの上にもち米をのせる

広げたあんこの上に炊いたもち米の1/〇量をのせましょう。もち米はやや少なめくらいが包みやすいです。

５ もち米をあんこで包む

ラップごと手に持ち、スプーンを水でかるくぬらして、もち米を押し込むようにしてあんこで包む。

きなこをまぶすのも、風味が増しておすすめです。

わが家のあんこ大好き娘にも試食してもらいました。

とても気に入ったようでペロッと食べてくれました。

お彼岸はもちろん、日々のおやつでもお楽しみください。

坂本紫穗（さかもと しほ）

和菓子作家。「紫をん」の名でオーダーメイドの和菓子を作品として制作・監修。日本国内および海外で和菓子教室やワークショップ・展示・レシピの開発を行う。素材や色、表現方法にこだわった作品が人気。

紫をんweb https://shiwon.jp

紫をんInstagram https://www.instagram.com/shiwon.wagashi/