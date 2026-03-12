【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（確報値）（2月）16:00
予想　0.6%　前回　0.6%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.5%（前年比)
予想　0.6%　前回　0.6%（除く住宅ローン・前月比)
予想　1.7%　前回　1.7%（除く住宅ローン・前年比)

【トルコ】
経常収支（1月）16:00
予想　-47.0億ドル　前回　-72.5億ドル

トルコ中銀政策金利（3月）20:00
予想　37.0%　前回　37.0%

【南アフリカ】
経常収支（2025年 第4四半期）18:00
予想　420.0億ランド　前回　-570.0億ランド

製造業生産高（1月）20:00
予想　1.5%　前回　-1.2%（前月比)

【インド】
消費者物価指数（CPI）（2月）19:30
予想　3.15%　前回　2.75%（前年比)

【イスラエル】
貿易収支（2月）20:00
予想　N/A　前回　-39.16億ドル

【米国】
住宅着工件数（1月）21:30　
予想　134.5万件　前回　140.4万件（住宅着工件数)
予想　-4.6%　前回　6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.6万件　前回　（住宅建築許可件数)
予想　-4.3%　前回　（住宅建築許可件数・前月比)

貿易収支（1月）21:30
予想　-665.0億ドル　前回　-703.0億ドル

新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想　21.4万件　前回　21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）　
予想　184.9万件　前回　186.8万件（継続受給者数)

【カナダ】
国際商品貿易（1月）21:30
予想　-10.0億カナダドル　前回　-13.1億カナダドル

住宅建設許可（1月）21:30
予想　-1.5%　前回　6.8%（前月比)

卸売売上高（1月）21:30
予想　-0.6%　前回　2.0%（前月比)

※予定は変更されることがあります。