これからの予定【経済指標】
【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（確報値）（2月）16:00
予想 0.6% 前回 0.6%（前月比)
予想 0.5% 前回 0.5%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.6%（除く住宅ローン・前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（除く住宅ローン・前年比)
【トルコ】
経常収支（1月）16:00
予想 -47.0億ドル 前回 -72.5億ドル
トルコ中銀政策金利（3月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%
【南アフリカ】
経常収支（2025年 第4四半期）18:00
予想 420.0億ランド 前回 -570.0億ランド
製造業生産高（1月）20:00
予想 1.5% 前回 -1.2%（前月比)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（2月）19:30
予想 3.15% 前回 2.75%（前年比)
【イスラエル】
貿易収支（2月）20:00
予想 N/A 前回 -39.16億ドル
【米国】
住宅着工件数（1月）21:30
予想 134.5万件 前回 140.4万件（住宅着工件数)
予想 -4.6% 前回 6.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.6万件 前回 （住宅建築許可件数)
予想 -4.3% 前回 （住宅建築許可件数・前月比)
貿易収支（1月）21:30
予想 -665.0億ドル 前回 -703.0億ドル
新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07）21:30
予想 21.4万件 前回 21.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）
予想 184.9万件 前回 186.8万件（継続受給者数)
【カナダ】
国際商品貿易（1月）21:30
予想 -10.0億カナダドル 前回 -13.1億カナダドル
住宅建設許可（1月）21:30
予想 -1.5% 前回 6.8%（前月比)
卸売売上高（1月）21:30
予想 -0.6% 前回 2.0%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
