テクニカルポイント ドルカナダ、短期的には下方向模索も、中期的には保ち合い相場 テクニカルポイント ドルカナダ、短期的には下方向模索も、中期的には保ち合い相場

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ドルカナダ、短期的には下方向模索も、中期的には保ち合い相場



1.3809 100日移動平均

1.3801 200日移動平均

1.3794 一目均衡表・雲（上限）

1.3760 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3730 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3658 一目均衡表・雲（下限）

1.3645 21日移動平均

1.3640 一目均衡表・転換線

1.3629 一目均衡表・基準線

1.3624 10日移動平均

1.3588 現値

1.3560 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3487 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは短期的にみると、下方向を模索している。１０＋２１日線は１．３６台前半と現在の水準１．３５８８よりも上方に位置している。１．３５００の心理的水準が下値メドとなっている。



一方、１月下旬以降の推移を観察すると、１．３５００－１．３７００での保ち合いレンジに収まっている。今回の下げ局面でも１．３５００付近でサポートされるのかどうかが焦点となろう。直近の勢いは、ＲＳＩ（１４日）は４２．０とやや売りバイアスが優勢。

外部サイト