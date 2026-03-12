元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が11日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夫で元ヤクルト監督で野球評論家の古田敦也氏（60）との結婚について振り返る場面があった。

この日はフジテレビの2年先輩のフリーアナウンサー、長野智子とともに出演。かつては「プロ野球ニュース」で大人気となった中井。当時は「バラエティーやりたいのに、スポーツが来ちゃって“なんで？”ってなって」と回顧。長野もそんな中井の相談を受けていたそうで「バラエティーやりたかったのに“1ミリも分からないプロ野球ニュース、なんか振られたんです”って。“長野さん、私、汗と努力が一番嫌いなんです”って言いましたからね」と話した。

中井も「言いました。汗と努力と涙、嫌いです」としつつ「そうしたら、長野さんが“いや、中井はスポーツ向いてると思うよ”とおっしゃったんです。“どこがですか？”って。研修の時も原稿読まされて“本当に君は下手だね”って凄い言われて」と苦笑した。

長野は「でもあの中井さんが、何度となく思うけど、野球選手と結婚するんだからね。汗と努力の塊と結婚したわけじゃない？」と指摘すると、中井も「そうですよね。人生わかんないですよね。それはもう、全く自分と違うっていうところが面白かったんですよね」と惹かれた理由を明かした。

「「向こうも向こうで希少動物見るような感じだったと思いますよ」と中井。「“こんな努力しない人で、こんなに世の中渡っていけるものなのか”というのに驚いたって言って。“常識もあんまり知らないし”って。常識的な人ですからね」と笑った。