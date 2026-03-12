韓国・ソウル市内に最大3万席規模のドーム球場が完成すると12日までに「聯合ニュース」など複数の韓国メディアが報じた。

聯合ニュースによると、現在、LGツインズと斗山ベアーズが共同で本拠として使用している蚕室（チャムシル）球場を今シーズンをもって閉場し、2027年から新たなドーム球場を建設するという。

新ドーム球場の総事業費は3兆3000億ウォン（約3600億円）で、野球を観戦できるホテルやカフェも併設。2032年の完成を目指す。

ソウルには24年にドジャースとパドレスが開幕シリーズを行った高尺（コチョク）スカイドームがあるものの座席数は約1万6000席で、日本プロ野球の本拠地で最少収容のZOZOマリンスタジアムの約2万9900席と比べて1万席以上少ない。3万席規模のドーム球場が完成すれば国際大会の誘致もしやすくなる。

韓国がWBCの開催地となったのは2017年の第4回大会のみ。韓国メディア「エクスポーツ」は、WBCが2029年開催予定の次回大会以降は4年周期で行われる見通しであることから、「ドーム球場が完成すれば、開場記念として2033年のWBCを誘致する名分は十分にあると思われる」と新ドーム球場のこけら落としとして、韓国が再び開催地になる可能性も出てくるとした。