熊本城・二の丸広場で新たな栽培品種とみられる桜が見つかったとして、熊本市が１６日から名前を選ぶ市民投票を実施する。

市熊本城総合事務所は「熊本城でしか見ることができない桜として価値を高めていきたい」としている。

同事務所によると、２０２２年度に実施した樹木調査で、城内にあるソメイヨシノなど約５００本の桜の中から既存の品種と異なる１本を発見。専門家から「新たな栽培品種として成立し得る特徴を有している」と評価された。

高さは約６メートル、幹回り約０・９メートルで、花弁の色が咲きながら白から紅に変化し、紅白の花が咲いているように見えるのが特徴という。市は、専門家などと連携して花や葉などの特徴を論文にまとめて学術誌に投稿し、新たな栽培品種として公表する。

市民で守り育てていきたいという思いから、名前は投票で決めることにした。

候補は、▽熊本城の見所である石垣にちなんだ「二様（によう）」▽加藤清正の娘の名をとった「八十姫（やそひめ）」▽熊本地震からの復興・支援への感謝を表す「援結（えんむすび）」▽熊本弁でかわいいを意味する「むぞか」▽発見場所にちなんだ「二の丸」――。投票期間は１６日〜４月１９日で、市ホームページでのウェブ投票や、城内の復興城主受付窓口で紙投票でも受け付ける。