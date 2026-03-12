宇都宮の新しい「足」として定着したライトラインが、さらに使いやすく進化します。宇都宮ライトレールは、2026年4月1日（水）に平日および土日祝日のダイヤ改正を実施します。今回の改正は利用者の利便性向上を目的としており、日中時間帯の発車時刻を平日・休日で完全に揃えるほか、混雑が激しい朝夕ラッシュ時の等間隔運行を推進。「毎時同じ時間に電車が来る」という覚えやすさと混雑緩和を両立させた、開業以来最も「実戦的」なアップデートの内容を詳しく紐解きます。

2026年4月1日 宇都宮ライトレールがダイヤ改正

今回のダイヤ改正では、利用状況に応じたきめ細やかな見直しが行われます。概要をまとめました。

日中時間帯の発車時刻を統一へ

最もわかりやすい変化が、日中時間帯における発車時刻の統一です。11時〜15時台の宇都宮駅東口発の下り電車において、発車時刻が平日と土日祝日で揃えられます。

具体的には、宇都宮駅東口を毎時00分発とし、以降12分間隔（00分、12分、24分、36分、48分）での運行となります。該当時間帯はすべて各停の芳賀・高根沢工業団地行きとなり、曜日を問わず「毎時同じ時間に電車が来る」という、非常に覚えやすいダイヤへと生まれ変わります。

イメージ

平日ラッシュ時の利便性向上・等間隔化

通勤・通学で混雑する平日ダイヤにおいても、利用状況に応じた見直しが行われます。

朝ラッシュ時については、下り（宇都宮駅東口発）の8時台前半の運転間隔が、従来の8〜10分間隔⇒9分間隔に統一されます。

イメージ

また、上り（芳賀・高根沢工業団地発）の発車時刻も見直されます。夕方の帰宅時間帯である17時台後半〜19時台前半にかけての上り（芳賀・高根沢工業団地発）においても、発車時刻が8〜10分間隔⇒9分間隔の等間隔へと見直されます。

イメージ

これに合わせて、グリーンスタジアム前からの始発便の時刻も変更となります。このほか、土日祝日の早朝時間帯において、運用変更のため平石発の下り5時台の電車（始発便を含む）の発車時刻が繰り下げられます。

イメージ

実利用に寄り添うダイヤの進化

宇都宮ライトレールは、開業以来着実に利用者を増やし、宇都宮市民や来訪者にとって欠かせない足となっています。今回の改正は、これまでの利用動向をしっかりと分析し、利用者の利便性を直接的に高める「実戦的」なダイヤ改正と言えます。

特に日中のパターンダイヤ化やラッシュ時の等間隔化は、駅で待つストレスを軽減し、より気軽にLRTを利用するきっかけになるでしょう。同社は引き続き利用動向を踏まえたダイヤの見直しを進めていくとしており、今後のさらなる進化にも期待したいところです。

なお、土日祝日ダイヤは4月4日(土)から新ダイヤでの運行となります。春からの新生活、より便利になったライトラインでおでかけしてみてはいかがでしょうか。

（画像：宇都宮ライトレール、TOP画像：宇都宮ライトレールのWebサイトより）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）