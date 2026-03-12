奈良の石井峻平が右肩関節脱臼で全治1カ月…バックアップガード務め今季は平均3.8得点
バンビシャス奈良は3月12日、石井峻平が右肩関節脱臼により全治1カ月と診断されたことを発表した。
🦌石井峻平選手負傷について🦌
石井峻平選手が、医師より以下の診断を受けましたので、お知らせいたします。
【診断名】右肩関節脱臼
【全治】1か月
ご心配をおかけいたしますが、今後も石井選手へのご声援をお願いいたします。#石井峻平#バンビシャス奈良 pic.twitter.com/mDngfgp41n
- バンビシャス奈良 (@bambitiousnara) March 12, 2026
新潟県出身で現在30歳の石井は、188センチ88キロのシューティングガード。駒澤大学を経て、2017年に特別指定選手としてアースフレンズ東京Zに入団し、翌年には新潟アルビレックスBBへ移籍する。その後、新潟で3シーズン、愛媛オレンジバイキングスで2シーズンをプレーし、2023年からは奈良の一員となった。
チーム在籍3年目となった今シーズンは、ローテーションの一角としてこれまでに43試合（先発5試合）に出場し、1試合平均3.8得点1.3リバウンド0.7アシストをマーク。コートへの復帰を飾るのは、早くても4月中旬が予想される。