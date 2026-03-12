奈良の石井峻平が右肩関節脱臼で全治1カ月…バックアップガード務め今季は平均3.8得点

バンビシャス奈良は3月12日、石井峻平が右肩関節脱臼により全治1カ月と診断されたことを発表した。

新潟県出身で現在30歳の石井は、188センチ88キロのシューティングガード。駒澤大学を経て、2017年に特別指定選手としてアースフレンズ東京Zに入団し、翌年には新潟アルビレックスBBへ移籍する。その後、新潟で3シーズン、愛媛オレンジバイキングスで2シーズンをプレーし、2023年からは奈良の一員となった。

チーム在籍3年目となった今シーズンは、ローテーションの一角としてこれまでに43試合（先発5試合）に出場し、1試合平均3.8得点1.3リバウンド0.7アシストをマーク。コートへの復帰を飾るのは、早くても4月中旬が予想される。