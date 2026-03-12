　Jリーグは12日、J1百年構想リーグ地域リーグラウンドの一部日程変更を発表した。

　これは10日と11日に開催されたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16第2戦、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝第2戦の結果を受けてのものとなる。

　ACLEでFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が準々決勝、ACL2ではガンバ大阪が準決勝への進出を決めていた。

以下、開催日程変更となる試合

■J1百年構想リーグEAST

▽変更前

第11節

4月18日(土)

町田 14:00 FC東京 [Gスタ]

第12節

4月25日(土)

町田 14:00 東京V [Gスタ]

▽変更後

第11節

4月1日(水)

町田 19:00 FC東京 [Gスタ]

第12節

5月13日(水)

町田 19:00 東京V [Gスタ]

■J1百年構想リーグWEST

▽変更前

第11節

4月19日(日)

神戸 14:00 清水 [ノエスタ]

第12節

4月26日(日)

神戸 14:00 京都 [ノエスタ]

第17節

5月17日(日)

G大阪 16:00 福岡 [パナスタ]

▽変更後

第11節

4月1日(水)

神戸 19:00 清水 [ノエスタ]

第12節

5月13日(水)

神戸 19:00 京都 [ノエスタ]

第17節

4月22日(水)

G大阪 19:00 福岡 [パナスタ]