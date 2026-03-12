J1百年構想リーグ、ACLE&ACL2の結果を受けて日程が一部変更
Jリーグは12日、J1百年構想リーグ地域リーグラウンドの一部日程変更を発表した。
これは10日と11日に開催されたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16第2戦、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝第2戦の結果を受けてのものとなる。
ACLEでFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が準々決勝、ACL2ではガンバ大阪が準決勝への進出を決めていた。
以下、開催日程変更となる試合
■J1百年構想リーグEAST
▽変更前
第11節
4月18日(土)
町田 14:00 FC東京 [Gスタ]
第12節
4月25日(土)
町田 14:00 東京V [Gスタ]
▽変更後
第11節
4月1日(水)
町田 19:00 FC東京 [Gスタ]
第12節
5月13日(水)
町田 19:00 東京V [Gスタ]
■J1百年構想リーグWEST
▽変更前
第11節
4月19日(日)
神戸 14:00 清水 [ノエスタ]
第12節
4月26日(日)
神戸 14:00 京都 [ノエスタ]
第17節
5月17日(日)
G大阪 16:00 福岡 [パナスタ]
▽変更後
第11節
4月1日(水)
神戸 19:00 清水 [ノエスタ]
第12節
5月13日(水)
神戸 19:00 京都 [ノエスタ]
第17節
4月22日(水)
G大阪 19:00 福岡 [パナスタ]
