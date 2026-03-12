サムスン電子ジャパン株式会社は3月12日（木）、スマートフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を発売した。SIMフリーモデルのほか、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなどの各キャリアでも取り扱う。

全モデルに搭載されたフォトアシストでは、編集内容を言葉で入力するとAIが処理を行う。「昼の写真を夜の雰囲気に」「食べかけのケーキを元の状態に」「服のシミを除去」などの編集が音声入力から可能。連続して指示できるため、段階的に修正や前の状態に戻せる。

クリエイティブスタジオでは、スケッチや写真、テキストプロンプトからスタンプや招待状、壁紙などを作成。文書スキャン機能も備え、用紙のしわや写り込んだ指を自動除去し、複数画像をまとめてPDF化できる。

カメラ機能の共通内容として、手ブレ補正に新機能「水平ロック」が追加された。ジャイロセンサーと加速度センサーで重力方向を計算することで、360°回転しても映像の水平を維持するという。

Galaxy S26 Ultra

Galaxyシリーズのフラッグシップモデル。第2世代のカスタムプロセッサ「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、従来機種「S25 Ultra」と比較してCPU・NPU・GPUの各性能が、それぞれ最大で19%、39%、24%向上した。

プロセッサにはProScalerとmDNIe（Digital Natural Image engine）を内蔵。前者は画像のスケーリング時にテキストや細部の鮮明さを保ちながら質感をなめらかに整え、後者は従来モデルと比較して4倍の精度で色彩処理を行うことができる。

背面カメラは広角（約2億画素・F1.4）、超広角（約5,000万画素・F1.9）、望遠（約5,000万画素・F2.9）の3眼構成。広角カメラはF1.4で前モデルから明るさが約47%増、望遠カメラはF2.9で約37%増となった。5倍光学ズームおよび最大100倍のスペースズームに対応する。

低照度になる夜間での動画撮影時には、モバイルAPが各センサーのノイズパターンを個別に処理して撮影画質を高めるという。

Samsung Galaxyデバイスとして初めて動画コーデック「APV」にも対応した。

のぞき見防止フィルム不要で側面からの視認を制限する「プライバシーディスプレイ」も新搭載。サイドボタンのダブルクリックでオン／オフを切り替えられる。

新設計のベイパーチャンバーにより放熱効率も向上。超急速充電3.0に対応し、約30分で最大75%まで充電できる。バッテリー容量は5,000mAh。

OS

プロセッサ

メモリー

ディスプレイ

外形寸法

重量

直販価格

Galaxy S26・S26+

Android 16Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy12GB（256GB／512GB） 16GB（1TB）約6.9型164×78×7.9mm約214g256GB：21万8,900円 512GB：24万6,400円 1TB：29万9,200円

「Galaxy S26」と「Galaxy S26+」の主な違いはディスプレイサイズ、解像度、バッテリー容量など。S26+にはUltraと同様にProScalerとmDNIeを搭載するなど、一部上位モデルの機能を備える。

背面カメラは約5,000万画素（F1.8）の広角カメラ、約1,200万画素（F2.2）の超広角、約1,000万画素（F2.4）の望遠による3眼構成。光学3倍ズームのほか、アダプティブピクセルセンサーによる光学相当2倍ズームに対応。デジタルズームは最大30倍。

動画はUHD 8K（30fps）での撮影が可能で、スローモーションはFHDで最大240fps、UHDで120fpsに対応する

OS

プロセッサ

メモリー

ストレージ

ディスプレイ

外形寸法

重量

直販価格（Galaxy S26）

直販価格（Galaxy S26+）

Android 16Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy12GB256GB 512GBGalaxy S26：約6.3型 Galaxy S26+：約6.7型Galaxy S26：約150×72×7.2mm Galaxy S26+：約158×76×7.3mmGalaxy S26：約167g Galaxy S26+：約190g256GB：13万6,400円 512GB：16万3,900円256GB：16万9,920円 512GB：19万6,900円