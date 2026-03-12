　12日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　194195　　　-6.9　　　 49460
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 27879　　　-2.7　　　　4756
３. <1671> ＷＴＩ原油　　　 25593　　　92.0　　　　4858
４. <1321> 野村日経平均　　 17618　　 -20.8　　　 56590
５. <1360> 日経ベア２　　　 16252　　　12.1　　　 116.9
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13390　　 -11.9　　　 58740
７. <1306> 野村東証指数　　 11441　　　23.4　　　　3829
８. <1579> 日経ブル２　　　 10158　　 -32.5　　　 532.6
９. <1540> 純金信託　　　　　9545　　 -15.1　　　 24725
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　7280　　　17.2　　　 808.5
11. <2038> 原油先Ｗブル　　　5789　　 198.7　　　　2535
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　5404　　　56.2　　　　3201
13. <1699> 野村原油　　　　　5282　　　44.0　　　 580.0
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　5111　　　 8.8　　　　5627
15. <1489> 日経高配５０　　　4370　　　68.2　　　　3116
16. <1542> 純銀信託　　　　　4115　　 -33.6　　　 38400
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3290　　　62.9　　　　 193
18. <200A> 野村日半導　　　　3231　　　72.9　　　　3160
19. <1398> ＳＭＤリート　　　2747　　　18.8　　　2005.5
20. <1356> ＴＰＸベア２　　　2680　　 128.5　　　 145.0
21. <1330> 上場日経平均　　　2672　　　-7.4　　　 56660
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　2384　　 -22.0　　　 56390
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2177　　　31.1　　　 374.0
24. <1615> 野村東証銀行　　　1967　　　10.4　　　 573.7
25. <2036> 金先物Ｗブル　　　1769　　 -45.2　　　248500
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1641　　 -56.9　　　 75900
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1574　　 -23.8　　　 75310
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1422　　　25.4　　　2118.5
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1410　　　73.6　　　 696.7
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　1353　　　44.9　　　 56270
31. <1358> 上場日経２倍　　　1256　　 -30.0　　　 93910
32. <314A> ｉＳゴールド　　　1206　　 -11.2　　　 388.6
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1161　　　34.8　　　 769.5
34. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　1154　　 -38.7　　　　2017
35. <1571> 日経インバ　　　　1004　　　21.1　　　　 379
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 999　　 -50.9　　　 62100
37. <1308> 上場東証指数　　　 961　　 150.3　　　　3785
38. <1328> 野村金連動　　　　 882　　　-6.3　　　 19440
39. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 871　　 -10.0　　　　 950
40. <2039> 原油先物ベア　　　 779　　　97.7　　　　 588
41. <1577> 野村高配７０　　　 742　　　83.2　　　 53010
42. <180A> ＧＸ超長米債　　　 687　　 472.5　　　 297.7
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 648　　 254.1　　　　1072
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 635　　 -43.4　　　　2189
45. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 623　　 174.4　　　　4513
46. <1580> 日経ベア　　　　　 565　　　60.5　　　1006.5
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 551　　 -55.8　　　　 120
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 550　　 -30.6　　　 30690
49. <1345> 上場リート隔　　　 530　　　48.0　　　1987.0
50. <2524> 農中東証指数　　　 523　　1587.1　　　　3713
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース