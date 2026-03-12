ETF売買代金ランキング＝12日大引け
12日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 194195 -6.9 49460
２. <1357> 日経Ｄインバ 27879 -2.7 4756
３. <1671> ＷＴＩ原油 25593 92.0 4858
４. <1321> 野村日経平均 17618 -20.8 56590
５. <1360> 日経ベア２ 16252 12.1 116.9
６. <1458> 楽天Ｗブル 13390 -11.9 58740
７. <1306> 野村東証指数 11441 23.4 3829
８. <1579> 日経ブル２ 10158 -32.5 532.6
９. <1540> 純金信託 9545 -15.1 24725
10. <1568> ＴＰＸブル 7280 17.2 808.5
11. <2038> 原油先Ｗブル 5789 198.7 2535
12. <2644> ＧＸ半導日株 5404 56.2 3201
13. <1699> 野村原油 5282 44.0 580.0
14. <1329> ｉＳ日経 5111 8.8 5627
15. <1489> 日経高配５０ 4370 68.2 3116
16. <1542> 純銀信託 4115 -33.6 38400
17. <1459> 楽天Ｗベア 3290 62.9 193
18. <200A> 野村日半導 3231 72.9 3160
19. <1398> ＳＭＤリート 2747 18.8 2005.5
20. <1356> ＴＰＸベア２ 2680 128.5 145.0
21. <1330> 上場日経平均 2672 -7.4 56660
22. <1320> ｉＦ日経年１ 2384 -22.0 56390
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 2177 31.1 374.0
24. <1615> 野村東証銀行 1967 10.4 573.7
25. <2036> 金先物Ｗブル 1769 -45.2 248500
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1641 -56.9 75900
27. <1326> ＳＰＤＲ 1574 -23.8 75310
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1422 25.4 2118.5
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1410 73.6 696.7
30. <1346> ＭＸ２２５ 1353 44.9 56270
31. <1358> 上場日経２倍 1256 -30.0 93910
32. <314A> ｉＳゴールド 1206 -11.2 388.6
33. <1655> ｉＳ米国株 1161 34.8 769.5
34. <521A> ｉＦＦＮＧ金 1154 -38.7 2017
35. <1571> 日経インバ 1004 21.1 379
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 999 -50.9 62100
37. <1308> 上場東証指数 961 150.3 3785
38. <1328> 野村金連動 882 -6.3 19440
39. <513A> ＧＸ防衛日株 871 -10.0 950
40. <2039> 原油先物ベア 779 97.7 588
41. <1577> 野村高配７０ 742 83.2 53010
42. <180A> ＧＸ超長米債 687 472.5 297.7
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 648 254.1 1072
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 635 -43.4 2189
45. <2090> 農中米債７Ｈ 623 174.4 4513
46. <1580> 日経ベア 565 60.5 1006.5
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 551 -55.8 120
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 550 -30.6 30690
49. <1345> 上場リート隔 530 48.0 1987.0
50. <2524> 農中東証指数 523 1587.1 3713
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
