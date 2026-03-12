ＣＲＩ・ミドルウェア <3698> [東証Ｓ] が3月12日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた26年9月期の上期配当を13円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の27円→14円に修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

１．概要及び理由当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりましたが、本年2月6日のスタンダード市場への市場区分変更を機に、株主の皆様への利益還元機会の充実を図るべく、2026年9月期より中間配当を実施し、年2回の配当を行う方針へと変更するものであります。なお、年間配当金の合計予想額に変更はありません。当社は、取締役会の決議により、3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。（変更後の配当方針）当社は、事業拡大と企業価値の向上が株主の皆様に対する最大の利益還元につながると考えており ます。配当につきましては、成長投資と株主還元のバランスを総合的に勘案の上、連結配当性向30％を目安に決定いたします。なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。２．中間配当基準日毎年3月31日

