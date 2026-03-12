12日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数125、値下がり銘柄数447と、値下がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>、坪田ラボ<4890>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＱＤレーザ<6613>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、インバウンドテック<7031>は一時ストップ高と値を飛ばした。ヒット<378A>、シェアリングテクノロジー<3989>、ブレインズテクノロジー<4075>、インターネットインフィニティー<6545>、ハルメクホールディングス<7119>など11銘柄は昨年来高値を更新。ユミルリンク<4372>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、リファインバースグループ<7375>、グローム・ホールディングス<8938>、Ｗｅｌｂｙ<4438>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、シノプス<4428>、バルミューダ<6612>、日本ホスピスホールディングス<7061>など6銘柄が昨年来安値を更新。オンコリスバイオファーマ<4588>、デジタルグリッド<350A>、トラース・オン・プロダクト<6696>、グリーンモンスター<157A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

