タイミー <215A> [東証Ｇ] が3月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比49.6％増の20.8億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の30.7億～36.3億円→37億～40.9億円に上方修正した。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の16.4％→19.4％に上昇した。



※26年4月期(6ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース

