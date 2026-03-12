12日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.2％増の4331億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.0％減の3003億円だった。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 <493A> など13銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が16.44％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が10.46％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が9.62％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が9.04％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> が3.92％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> は4.50％安、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> は4.41％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.30％安、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> は3.60％安、ＮＥＸＴ 金融 <1632> は3.54％安と大幅に下落した。



日経平均株価が572円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1941億9500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2437億1000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が278億7900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が176億1800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が162億5200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が133億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が101億5800万円の売買代金となった。



