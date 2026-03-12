１２日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ソフトバンク・小久保裕紀監督が１１年ぶりに出演。１５年のプレミア１２で日本代表監督を務めた際、大谷翔平に感じたすごさを振り返った。

当時、生活をともにする期間が２週間ほどあったと話し「当時から自分が食べるバイキングの料理の写真を上から撮って、人に送っていた。『どこに送っているんだ？』と聞くと『栄養士に送っている』と。１１年前から、この食べ物を食べて体を大きくして、将来はアメリカでホームランを打てる打者になる取り組みをしていた」と振り返った。現在、メジャーリーグで３年連続ＭＶＰを獲得している大谷に「やっぱり普段からの心がけと言いますか、取り組みが全く違うことを目の当たりにしました」と感心していた。

また、現在開催中のＷＢＣについては「今年も大谷翔平選手が出るということで、非常に注目度が高い大会になっていますよね」とコメント。今大会も１番打者として日本代表をけん引している大谷について「アメリカで本塁打王をとれるくらい、ホームランバッターとして成功したというところが僕が一番すごいなと思うところ」と、投手でのすごさにも触れつつ分析していた。