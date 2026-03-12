お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が１２日、東京カルチャーカルチャーで行われた「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６」（１３日〜４月１０日まで、全国６都市）開幕宣言イベントにフリーアナウンサーの小川彩佳と登壇した。

チェアマンを務める太田は「今年はグッと胸にくる作品がいっぱいあった。チェアマンとしてやらせてもらって光栄です。ＬｉＬｉＣｏと申しますけど」と開始直後からアクセル全開。司会の若林有子アナウンサーにむけて「ＴＢＳは局アナがどんどんやめてく」とイジる一方、同局の選挙特番での高市早苗首相との会話について触れられると「いじわるやなぁ。いじわるな質問せんといてーな」とものまね交じりに返すなど、終始“絶口調”だった。

報道番組も担当している小川アナには「テレビ朝日の『報道ステーション』から『ＮＥＷＳ２３』って、いわばライバル番組ですから。偏向報道でおなじみのテレ朝、ＴＢＳ（笑）。常に偏向報道してる！」とボケ倒すと、小川アナと若林アナから「そんなことないです！ してません」と即座に否定され、会場は笑いに包まれた。