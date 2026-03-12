モデルの高橋ユウが１２日、東京・表参道ヒルズで行われたゴルフウェアブランド「ＡＭＡＺＩＮＧＣＲＥ（アメイジングクリー）」（１３日オープン、同所）の日本初出店記念イベントに出席した。

高橋は６歳の長男と３歳の次男の母。スコアアップを目指してゴルフレッスンに通っているという。「子育て中なのでコースに出る頻度は少なくなってしまいましたが、ゴルフ場の雰囲気が好きですね。仕事のことも忘れて、ゴルフのことでみんなでワイワイする楽しさ。ゴルフボールをみんなで探してくれる優しさ」と魅力を語った。

ブランド名にちなみ、司会者からアメイジングと思ったことを問われると、「長男の包容力」とキッパリ回答。続けて「次男がぐずって止まらない時があるんですよ。私は一緒にアップアップになってしまうんですけど、長男は次男の名前を呼んで、にこって笑って『大丈夫だよ』って」と長男が優しく次男に声を掛け、こちょこちょで泣きやますこともあるという。「毎日のように私が怒っている横でやっているので、おー！アメイジングって思っています。長男から学ばせてもらっています」と、うれしそうに話した。

米国発の同ブランドは、最新技術、高機能と洗練されたファッション性が特徴。韓国で高い人気を誇り、アジアを中心に世界７６店舗を展開中だ。同ブランドの上下グレーの服装で合わせた高橋は「すごい軽いです。シルエットも素敵。スタイルがよく見える。おしゃれさや若々しさはゴルフにも大事」と太鼓判を押した。