ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは東京ドームでの1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日午前3時半頃、準々決勝以降の舞台となる米マイアミにチャーター機で入った。菊池雄星投手（エンゼルス）が同日、インスタグラムのストーリー機能で「時差ボケ対策朝食会」とのキャプションで時差調整の食事会をした様子を紹介。そこに参加していた意外な人物にファンが驚いている。

その食事会には菊池のほか、牧、大勢、宮城、伊藤、金丸、曽谷、隅田ら代表メンバーが参加。その中に交じって、元DeNAの高城俊人ブルペン捕手の姿もあった。侍ジャパンでもブルペン捕手としてチームに同行している。

SNS上のファンからは「高城まじで凄くねーかwこのメンツに入るんかよ」「高城も参加してたんか笑」「ばり左の列の手前から2番目が高城に見えるんだけどえ？高城？」「じょっさんもいるー」「え？ やばい高城いる」などの書き込みがみられた。

食事会にはスコアラーを務めるアイアトン氏も参加していた。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われる。



（THE ANSWER編集部）