サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が、いわきのユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はいわきFCが特別シーズンで着用する1着に注目している。

いわきFCの明治安田J2・J3百年構想リーグユニフォームのコンセプトは「BACK TO THE ORIGIN. FORWARD TO THE FUTURE.」原点を忘れず、未来へと進んで行くために。通常のユニフォームはいわき市の旗からえんじ色を纏っているが、特別大会ではアマチュア時代のいつもよりもう少しくすんだえんじ色を採用。なぜなら「原点を忘れず、未来へと進んで行くために、当時のユニフォームをオマージュ」した。

「クラブのビジュアルアイデンティティである『グローイングスラッシュ』を総柄として採用し、過去と現代をつなぎ、未来への架け橋となるコンセプトだと感じる。何より『私たちのアイデンティティは、単なる色ではなく、その魂にある』という文言に痺れる。普段とは違う色合いを押し出せるのも特別大会ならではではないだろうか。いわきFCは毎年ユニフォームのリリースに力を入れていて、特設ページがあるのはもちろん、様々な角度の画像や素敵な動画が用意されている。ユニフォームにかける情熱を感じる」と解説した。（FOOTBALL ZONE編集部）