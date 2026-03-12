日中関係がバラエティ番組にも影響… テレ東4月スタートの『世界の給与明細』P明かす「高市さんの発言で…」
テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開いた。番組プロデューサーが緊迫した日中関係によってバラエティ番組の撮影にも影響があったことを明かす場面があった。
テレ東は4月26日から新番組『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜』（後6：30）を放送する。世界各国の人たちに「あなたの給料はいくら？」とインタビューし、給料やお金を通して世界各国そして日本の今が見えるという趣旨の新感覚のお金のバラエティー番組だ。
担当のプロデューサーは特番を放送した際に「中国にロケに行こうとしたら、高市（早苗首相）さんの発言で、僕らは制作の人は中国に入れなくなった」と明かした。報道部門も番組に関わっており、中国の支局員が取材を進めたことを明かした。
プロデューサーは「お金と幸せは相関しているようでしていないのかなど、新しいお金との出会いを楽しんでほしい」と話した。
