女優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンの新商品「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の発表会に出席した。

子供たちと土手で触れあう様子が印象的な新CM。石原は数年ぶりの外でのロケだったことを明かし、「風を浴びながらのあの空間がとてもすがすがしくて。子供のエネルギーは本当にパワフルで、とても楽しい現場でした」と振り返った。

私生活では2児の母。「子供のために、飲み物一つとっても“これは子供にとっていいんだろうか”とか、結構慎重なんです。考えてしまって」と母ならではの真剣な一面を見せた。新商品の子供健康飲料について問われると「おいしくて子供にとってご褒美になって、体調管理のサポートもしてくれるって、こんなにうれしい商品ない」と褒めちぎった。

必ず行っているという我が家のルーティンは、我が子と見つめ合う時間だという。「どんなに忙しくても、どんなに時間がなくても、子供と見つめ合って、あなたのことがどれだけ大事なのかってことを伝える時間は必ず持っています」とし、「しっかり目を見て大事だってことを伝える時間って、他の人ではできないコミュニケーション」と見つめ合うことの重要性を熱弁。「子供ってすごく純粋なんで、見つめ合うって心から心を許してる人と安心できる人にだけできる行為な気がして。見つめ合ってる時間、10秒とか5秒でもいいんです。その時間を持つことは必ずどんなに忙しくても欠かさないようにしてます」と話していた。