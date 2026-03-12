歌手のＵＡが１２日、フジテレビ系「ノンストップ！」の密着取材で、息子で俳優の村上虹郎と最新アルバムで共演した裏話を披露した。

ＵＡは最新アルバムを引き下げて国内ツアー中。番組ではそんなＵＡに密着＆インタビューを行った。

最新アルバムの中では、息子の村上と初共演。「彼自身の声が大好き。２人で歩いていてもずっと鼻歌を歌っているような子。役者目指し始める前まで、音楽やりたいと言っていたのも覚えている。音楽やればいいのになって」とコメントした。

共演を決めた時には「折り入って相談があると。頭を下げるような形で虹郎くんに相談したら『いいよ』って二つ返事。こんなときがやってくるんだなって」と息子は即快諾してくれたという。

ＵＡは１０年前にカナダの離島に移住し、３男１女のママとして生活を送っている。「農地を見つけて移り住んで、夫が家を建てたりするのが得意なので」とＤＩＹで自宅も建築。「カナダでは主にお母さん業」に専念してるという。

ＵＡは「５４歳になるところですけど、一番下の１０歳の子が『ママ、８０までは生きてよね』って。計算するとあと２６年。歌手としてやった３０年より短い。気が楽になった」と笑っていた。

ＵＡは９６年に俳優の村上淳と結婚し、同年、虹郎を出産も０６年に離婚。その後、３６歳のときにカナダ人男性と再婚し、カナダに移住した。