「ニアサイドを破った」英２部首位クラブの29歳日本人が２戦連発！ 地元メディアが高評価「驚異的な運動量を見せた」

「ニアサイドを破った」英２部首位クラブの29歳日本人が２戦連発！ 地元メディアが高評価「驚異的な運動量を見せた」