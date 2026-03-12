２試合連続で目に見える結果を残した坂元。（C）Getty Images

写真拡大

　現地３月11日に行なわれたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第37節で、坂元達裕が所属する首位のコベントリーは、14位のプレストンとホームで対戦。３−０で勝利し、連勝を６に伸ばした。

　前節のブリストル・シティ戦（２−０）でゴールを挙げた坂元は先発したなか、２試合連続で目に見える結果を残す。

　17分、ペナルティアーク付近で相手のクリアボールを拾うと、ワントラップから左足を振り抜く。放たれた一撃は相手に当たって軌道が変わり、ゴールに吸い込まれた。
 
　自身今季６点目となる貴重な先制点を奪った29歳のレフティを地元メディアが高く評価。『Coventry Telegraph』は、採点記事で坂元に対して「８点」を与えて、以下のように寸評を添えた。

「17分に（コベントリー・）シティに先制点をもたらした。ペナルティエリア外からのシュートが相手に当たってコースが変わり、ニアサイドを破った。驚異的な運動量を見せ、広範囲をカバーしながら、ディフェンスに戻ってボールを奪取した」

　攻撃はもちろん、守備での貢献も称賛されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】エリア外から左足一閃！ 坂元達裕が２戦連発弾

 