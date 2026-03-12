静岡県は、県内各地を舞台とするアニメのモデル地をまとめた「静岡県アニメモデル地マップ」を作成し、3月10日より県内各所で配布しています。

対象作品は「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「ゆるキャン△」「ちびまる子ちゃん」「ラブライブ！サンシャイン!!」の4作品。発行部数は1万5000部です。

近年は、アニメ作品の舞台となった地域を訪れる、いわゆる「聖地巡礼」需要が国内外で高まっています。こうした需要を背景に制作された同マップでは、掲載4作品の主なモデル地17か所を掲載。

マップはA3サイズを二つ折りにしたA4仕上がりの4ページ構成で、持ち運びやすさと見やすさを両立しています。紙面では作品ごとの印象的なシーンや背景も紹介されており、現地で作品の場面と実際の風景が重なる体験を楽しめるとのことです。

また、マップと連動した特設WEBサイト「shizuoka-anime.com」も同時公開されています。サイトでは、各モデル地の詳細やアクセス情報、現地での楽しみ方に加え、今後予定しているアニメ関連イベントやキャンペーン情報も随時発信していくとしています。

【配布場所(主な市町・施設)】 ○浜松市：

渚園キャンプ場、天竜浜名湖鉄道 天竜二俣駅 ○島田市：

蓬莱橋897.4茶屋 ○川根本町：

川根本町まちづくり観光協会 ○静岡市：

ちびまる子ちゃんランド、追分羊かん本店、

静岡県庁東館2F県民サービスセンター、

清水駅前銀座商店街振興組合事務局 ○富士宮市：

寄って宮観光案内所 ○沼津市：

沼津観光協会、三の浦総合案内所 ○西伊豆町：

西伊豆町観光協会

