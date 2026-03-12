「爆裂彼氏感すごすぎて滅」佐野勇斗、プライベートショットにファンもん絶！「見かけたとしても直視できない」
M!LKの佐野勇斗さんは3月11日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】「爆裂彼氏感すごすぎて滅」
ファンからは「イケメンすぎて恋」「色気ダダ漏れです」「ノーセットの髪の毛ほどメロいもんはないっす」「メガネかけてる!?」「見かけたとしても直視できない」「こんな兄ちゃんほしいー！」「爆裂彼氏感すごすぎて滅」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「爆裂彼氏感すごすぎて滅」
「メガネかけてる!?」「色気ダダ漏れです」佐野さんは6枚の写真を投稿。1〜3枚目は「弟とご飯に行った時の写真」と思われます。佐野さんは総柄のセットアップを着用。眼鏡やラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のバッグなどの私物も気になります。
「一緒に食べてるみたいで最高すぎる」2月16日の投稿では「元住吉で毎日食べていた竜田揚げ」を食べる姿を公開した佐野さん。夜の公園で撮影しており、こちらもプライベート感満載です。ファンからは「最後の笑顔反則だよ」「一緒に食べてるみたいで最高すぎる」「ひとくちください笑」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)