【ひらがなクイズ】ヒントは「謝罪の言葉」 空欄に共通する2文字は？ 脳トレに挑戦！
言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？
今回は、物事の締めくくりから謝意を伝える言葉まで、多彩な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。
□□り
□□らい
□□ん
□□び
ヒント：落語や漫才、コントなどで観客を笑わせる演芸のことを何と呼びますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
おわり（終わり）
おわらい（お笑い）
おわん（お椀）
おわび（お詫び）
物事の締めくくりを表す「終わり（おわり）」、笑顔を生む「お笑い（おわらい）」、食卓を彩る「お椀（おわん）」、そして非を認める「お詫び（おわび）」。生活のあらゆる場面で使われるこれらの言葉が、共通の2文字を介して一本の線でつながりました。全ての空白を埋めて、モヤモヤを解消できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
