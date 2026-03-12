石原さとみ、子役との撮影を満喫「ずっと笑って遊んでました」 無敵の笑顔を褒められ照れ
俳優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンビバレッジ『キリン つよいぞ！ムテキッズ』新商品＆新CM発表会に参加した。
【全身ショット】かわいすぎる！爽やかなブルーな衣装で登場した石原さとみ
商品名にかけて「無敵の笑顔」を評されると石原は照れ。公開されたCMは子役たちと楽しむ石原の笑顔が魅力的なCMとなった。撮影秘話を問われると「すごく楽しかったです！子どもたちが元気いっぱいで、パワフルで、かわいくて仕方なくて！」と目尻を下げまくった。
CM撮影はコロナ禍以降、室内でグリーンバックで行うことが多かったが、このCMは野外で撮影。「外で風を浴びながら子どもたちと一緒に撮影できた。あの開放感や本物の風は、とてもすがすがしくて」としみじみ。「人懐っこい子たちばっかりだった。本当にずっと笑って遊んでました。撮影した記憶より、遊んだ記憶の方が残っているぐらい（笑）。手遊びしたり、片足立ちでどこまで長く立っていられるかとか、1000まで数えられるかとか、いろんな遊びをしました」と懐かしんでいた。
新商品の『キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル』を17日から全国で発売。石原が出演する新CM「ムテキッズ誕生！」篇が同日から全国で放映・配信される。
