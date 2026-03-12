医療費の高騰により、数千万人の米国人が生活での妥協を強いられているとみられる/Grace Cary/Moment RF/Getty Images

（CNN）食事を我慢する。光熱費を削る。車の運転を減らす。借金をする。

何千万人もの人々が、医療費を賄うためにこのような犠牲を払っている。非営利団体ウェストヘルスと調査会社大手のギャラップが12日に発表した米国での調査で明らかになった。

調査は昨年6月から8月にかけて約2万人の成人を対象に実施。回答者の約3分の1が、医療費を賄うために少なくとも何か一つのことに関する生活費を削減しなければならなかったと答えた。米国全体に置き換えると、8200万人以上が該当する計算だ。

今回の調査報告書は、米国人に蔓延（まんえん）する物価高危機の最新事例の一つとなっている。米国人は食料品、住宅、光熱費、その他の生活必需品の価格が高騰する中で生活費の支払いに苦慮している。医療提供と医療費負担の軽減に取り組むウェストヘルスのティム・ラッシュ会長は報告書の発表について、医療費が上昇している時期に重なったと指摘。医療費の増加は、部分的には国全体の健康状態が悪化していることに由来するとの見方を示した。

現状は医療費が高額なだけではなく、米国人による医療サービスの利用が増えてもいると、ラッシュ氏は述べた。

図書館員としての長年のキャリアを終え、最近退職したシーラ・ネスビットさんも、難しい選択を迫られている一人だ。ネスビットさんは、メディケア（高齢者向けの医療保険）の補償範囲が職場の健康保険よりも狭いことに気づいていなかった。そのため、医師から歩行時の痛みを軽減するための約250ドル（約4万円）の整形外科用インソールを勧められた際も、購入を見送ることにした。一方で各種のポイントカードを利用しながら、メディケア補償対象外の薬の費用90ドルを捻出しようともしている。

さらなる節約のため、昼食を抜くことがあるというネスビットさん。コレステロール、喘息（ぜんそく）、高血圧の薬も常に服用するわけではない。家でも暖房の設定温度は低く抑える。セーターを着て2枚重ねの毛布で体を包み、寒さをしのぐ。

「こんな生活になるとは思ってもみなかった」。シカゴ郊外のパークフォレストに住む65歳のネスビットさんはそう語る。

無保険者や低所得者はより多くの妥協を強いられるが、医療費の支払いに苦労しているのは彼らだけではないのが実情だ。

「中流階級や上位の中流階級の米国人でさえ、依然として公共料金を削減したり、車の運転回数を減らしたり、医療費の支払いのために借金をするといった決断を迫られている」と、今回の調査を統括したエリン・マイアッセ氏はCNNに語った。

ウェストヘルスとギャラップが10月から12月にかけて実施した別の調査によると、医療費の高騰により、近年数千万人の米国人が人生に訪れる大きな節目を先延ばしにしていることも明らかになった。回答者の4分の1強が手術や内科治療を延期したと回答する一方、14%が住宅購入を見送り。10%弱が退職を先延ばしにしたと答えた。

今後数カ月、数年で状況は一段と悪化するとみられる。共和党議員は昨年、1兆ドルを超える連邦政府の医療支援削減を承認。医療保険制度改革法（オバマケア）の補助金延長についても、年内で期限切れとすることが連邦議会で認められた。こうした措置により、さらに数百万人が無保険になると見込まれている。

「人々が保険を失えば、さらに大勢の人々がより多くの妥協に直面することになるだろう」とマイアッセ氏は述べた。