女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が12日、インスタグラムを更新。撮影中の動画を公開した。

小池は「撮影のときはいつもお任せで脱がせてもらっています そして私はずっと喋ってます 笑」とコメントし、グラビア撮影中の動画をアップした。

白いトップスを着用した小池がベッドに座り、スタッフがトップスを脱がせてランジェリーをあらわにする様子が収められている。

この投稿にフォロワーからは「なんかエッチぃぃ〜！！！」「脱がされるの、なんかエロ過ぎ」「生々しくてえっちだなあ」「信頼関係の賜物ですね」とコメントが寄せられている。

小池は栃木・小山市出身。04年、小学生の時にTBS系「美少女戦士セーラームーン」のルナ役でデビューし、1stDVD「おにいちゃんといっしょ」を発売。09年に「小山評定ふるさと大使」、12年に「とちぎ未来大使」就任。ニュージーランド留学などで芸能活動を一時休止していたが、18年10月に約2年ぶりの活動復帰。YouTubeチャンネル「となりのこいけ」も開設。身長156センチ。特技はピアノ、ドラム。