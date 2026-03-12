ＷＢＣ準々決勝の侍ジャパンの対戦相手国が１１日、ベネズエラに決まった。１次リーグ最終戦のＤ組でベネズエラはドミニカ共和国に７−５で敗れ、２位になったため。

ＴＢＳテレビ系の生情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・後１時５５分）でも話題に取り上げ、巨人、レッドソックスなどに所属した岡島秀樹氏がリモート出演。ベネズエラが８強トーナメントの初戦に決まったことについて「ドミニカじゃなくてよかったなと思いますね。ドミニカは打つ方も投手もいい。バランスがいいんですよ。ベネズエラの場合は主力級で出られない選手もいたので、戦力的にはドミニカより下がるかな」と分析した。決勝までの３試合の道のりは「厳しいでしょうね。負けたら終わりなので」と話した。

番組出演者で、大のソフトバンクファンの野球好き・カンニング竹山は「でもベネズエラもなめちゃダメ。強いし、日本が勝つことができても、なぜか今回イタリアが強い。決勝までは簡単ではない。強いところしかいない、当たり前だけど」と、１次ラウンドＢ組でこの日、メキシコも破って４連勝で首位通過したイタリアを警戒していた。日本がベネズエラに勝って準決勝に進めば、イタリアＶＳプエルトリコの勝者と決勝進出を争う。