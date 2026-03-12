お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が１２日、東京・表参道ヒルズで行われたゴルフウェアブランド「ＡＭＡＺＩＮＧＣＲＥ（アメイジングクリー）」（１３日オープン、同所）の日本初出店記念イベントに出席した。

吉村は芸能界屈指のゴルフ好きで、「仕事ない時は必ずゴルフ。地方に行くのもゴルフと出会ってからは、ゴルフ場を先に決めて、宿を取ります。主軸がゴルフです」と夢中のようだ。芸人の世界もゴルフ人口が増加中。「若手もゴルフをやっていて、ゴルフ人口が身内に増えてうれしいです。かつては売れている先輩だけのスポーツでしたが、そういうわけではなくなってきた」と分析した。

最近はベトナム・ダナンでもゴルフをしたという。「キャディーさんとも仲良くなりました。『下手くそ』って言われました」と笑い飛ばした。さらに「海外では１人につき１人ずつキャディーさんがつく。大西ライオンと行った時、キャディーさん同士で明らかに戦っていたんですよ。俺のミスをキャディーさんが俺より悔しがっていたり。言葉はしゃべれませんが、コミュニケーションを取れるのが楽しいです」と熱弁した。

米国で誕生した同ブランドは、最新技術、高機能と洗練されたファッション性が特徴。韓国で高い人気を誇り、アジアを中心に世界７６店舗を展開中だ。吉村はこの日、同ブランドのジャケットタイプを着用し、スイングを披露。「肩回りは伸びるところは伸びる。これは優雅にスコアアップできますよ」と興奮気味に語った。