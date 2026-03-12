【Gift+ 崩壊：スターレイル ヒアンシー】 予約受付期間：3月11日21時～5月15日23時59分 10月 発送予定 価格：7,480円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift+ 崩壊：スターレイル ヒアンシー」の予約受付を3月11日21時より5月15日23時59分まで実施している。発送予定は10月。価格は7,480円。

本商品は、ゲーム「崩壊：スターレイル」より、ヒアンシーを1/8スケールでフィギュア化したもの。白レースをあしらったワインレッドのオーバースカートや帽子、パール調の羽根など衣装も細部まで丁寧に造形されている。

さらに、風に揺れるようなツインテールは毛先へと続くブルーのグラデーションが美しく表現されているほか、腰にはイカルンのチャームがあしらわれている。

「Gift+ 崩壊：スターレイル ヒアンシー」詳細

スケール：1/8スケール サイズ：全高約186mm 素材：PVC、ABS、金属

(C)miHoYo. All Rights Reserved.

※画像はイメージになります。仕上がりのデザイン、プリント加工が異なる場合がございます。予めご了承ください。