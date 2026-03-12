浦和のマチェイ・スコルジャ監督は１２日、アウェーの東京Ｖ戦（１４日・ＭＵＪＧ国立）に向けた会見を行い、ここまで百年構想リーグ東地区の２位につけるチームへの手応えを明かした。５試合で勝ち点１０、３勝１敗、１ＰＫ負けという結果について「興味深いスタートをきることができました。今後に期待が持てるものだと思います。守備もよくなっていますし、攻撃は毎試合、得点ができています。私が最も大きな満足を感じているのは、メンタル面とプレー強度の面です。短いシーズンではありますけど、まだ５試合。ここからいかに発展させられるかが重要です」と話した。

現在は、首位鹿島を勝ち点３差で追う状況。ここまで３ゴールの大卒ルーキーＦＷ肥田野や、２０歳ＭＦ早川が存在感を示すなど、若手も台頭しており「若い選手がしっかりと結果を出してくれることはいいこと。若手の出場時間も、今後増えていくと思います」と指揮官。ＦＷ松尾やＦＷ小森、ＭＦグスタフソンら昨季の主力が負傷離脱している中でも、チームとしての前進をみせている。

次節は東京Ｖ戦。「ヴェルディは非常にいいスタートを切っています（勝ち点８の５位）。９得点９失点と両方多いのですが、失点はセットプレーからが多い。しかし昨シーズンよりかなり良くなっている。よくなったところのひとつがビルドアップ。ゾーン１（自陣ゴール前）からじれずに、８番の森田、平川を使いながら組み立ててくる。ＦＷ染野をつかって背後をついてきますが、彼だけではなくシャドーの選手も出てくる。難しい相手だと思います」と警戒心をみせたスコルジャ監督。今季のＪ１では「鹿島がかなり強いチーム」と唯一、９０分以内の敗戦を喫した昨季王者の完成度を認める。首位チームを追うべく、成長著しい東京Ｖとの一戦に挑む。