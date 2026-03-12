【新華社海口3月12日】中国海南省定安県黄竹鎮は早春を迎え、田畑に活気あふれる風景が広がっている。

奇石村にある熱帯果樹のレンブ栽培拠点では、約5千株が青々と茂り、真っ赤な果実が枝いっぱいに実る。海南特有の熱帯モンスーン気候を生かし、同地域のレンブは本土より早く熟して出荷されるため、果樹農家の新春の増収を後押しする「黄金の果物」となっている。「定安レンブ」は国家地理的表示（GI）商標を取得しており、黄竹鎮では地元の強みを生かし、品質向上と市場での地名度向上に継続して取り組んでいる。

蓮堆村にあるセリ栽培拠点では、面積40ムー（約2.7ヘクタール）に及ぶセリが一面に茂り、周囲に爽やかな香りを漂わせている。微量ミネラルのセレン（Se）を多く含む土壌と豊かな水源に加え、保山ダム主水路補修プロジェクトの恩恵を受け、村のセリ栽培面積は拡大を続け、販路は地元だけでなく、周辺の市や県にも広がっている。

黄竹鎮ではここ数年、地域の特性を生かしレンブやセリなど特色のある産業を育成してきた。インフラ整備や販路の拡大を通じて、産業の大規模発展に取り組むことで、「小さな果実や野菜」が農家に増収をもたらし、農村振興を後押しする「大きな産業」へと成長した。（記者/張麗螭）