『オリコン顧客満足度アワード』“過去最多”109社にトロフィー 事業開始20周年の節目に小池恒社長が思い

『オリコン顧客満足度アワード』“過去最多”109社にトロフィー 事業開始20周年の節目に小池恒社長が思い