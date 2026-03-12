お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（56）が12日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。11日に大阪市北区の繁華街の路上で、下水道の工事現場の地下に敷設された直径約5メートルの管が隆起し、地上十数メートルの高さにせり上がった件について言及した。

MCの青木源太アナウンサーから「なかなか聞かない事態です」と話題を振られた黒田は「まっすぐピッと伸びてきたわけでしょ。初めニュースを聞いたときに、何を言うてるのかよくわからなくて。大阪の人やったらご存じですけど、中心地の中心地でよく人災がなかったなと。事故が何もないのは奇跡中の奇跡というくらい人通りの多いところやからね」とけが人がいなかったことに安堵（あんど）した。

管が隆起した理由について、市の担当者は、地中の地下水による水圧で浮力が生じたとの見方を示しているが、黒田は「お風呂場にペットボトルを水入れて沈まして、全部抜いたらボーンと上がったみたいな」と例えていた。

市は12日、緩んだ周辺の地盤を固める薬液の注入を始めたと明らかにした。作業に数日かかるため、現場の上を通る国道423号（新御堂筋）の高架道路を含め、交通規制は当面続く見通しだ。

消防が管の中に水を入れて重さで沈める作業を行い、約1・6メートルほどの高さまで沈んだが、これ以上沈めるのは難しく突き出した部分の切断も検討されているという。