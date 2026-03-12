中村倫也が主演するＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」が、３月１３日についに最終回を迎える。Ｋ−ＰＯＰスターを目指す若者たちの夢と葛藤を描き、劇中のボーイズグループ「ＮＡＺＥ」が実際に世界デビューするという前代未聞のプロジェクトで大きな話題を呼んできた本作。物語はどのような結末を迎えるのか、そして現実世界で羽ばたこうとする７人に、どんな未来が待っているのか――。

前回までの放送では、グループのプロデューサーである吾妻潤（中村倫也）が姿を消し、残されたＮＡＺＥがチャート１位を獲得するという波乱の展開が描かれた。スキャンダルからメンバーを守るために身を引いた吾妻と、彼をもう一度チームに呼び戻そうと結束するＮＡＺＥのメンバー。最終回では「感動の奇跡」が予告されており、そのクライマックスに大きな期待が寄せられている。

このドラマが視聴者を惹きつける理由は、劇中の物語と現実が巧みにリンクしている点にある。だからこそ、視聴者はＮＡＺＥのメンバー７人の個性やキャラクターに、演じている本人たちの素顔を重ね合わせ、より深く感情移入しながら物語を楽しむことができた。

特に最終回では、７人それぞれの個性がより一層クローズアップされる。困難な状況でも諦めない情熱、仲間を信じる強い絆、そして夢に向かう純粋な思い。劇中で描かれる７人の姿は、フィクションの登場人物としてだけでなく、一人の人間としての魅力を最大限に輝かせるに違いない。

１３日、物語は一つのフィナーレを迎える。しかし、それは彼らの「本当の物語」の始まりに過ぎない。５月、ＮＡＺＥは現実の世界で世界デビューを果たす。劇中で見せてきた輝きと団結力を武器に、音楽シーンにどのような新しい風を巻き起こすのか。ドラマで描かれる夢の続きを、視聴者は現実で目撃することになる。

ＮＡＺＥの記念すべき第一歩、そしてその先の活躍につながる感動のフィナーレから、目が離せない。