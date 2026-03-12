レクサス「新4WDミニバン」発表！

レクサスは2026年3月12日、最上級ミニバン「LM」を一部改良し、4月1日に発売することを発表しました。

初代LMは2020年、ショーファードリブンMPVの需要に応えるために誕生。2023年に登場した現行の2代目から日本国内での販売を開始しています。

【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「最新4WDミニバン」です！（30枚以上）

現行LMは、快適性・機能性や素直で正確な操縦性などを大幅に進化させ、車名が意味する「ラグジュアリームーバー」としてお客様の多様な価値観に寄り添い、すべての乗員が自然体でくつろげる乗り味と居住空間の創出を目指しました。

パワートレインには、2.4リッター直列4気筒ターボエンジンをベースとしたハイブリッドシステムを採用。トランスミッションには「Direct Shift-6AT」、駆動方式にはAWDを組み合わせ、力強く伸びやかな走行性能を追求しています。

今回の一部改良では、たゆまぬ進化を追求していく「Always On」の思想のもと、すべての乗員がより自然体でくつろげる居住空間を追求。細部にわたりアップデートを加えることで、レクサスらしいおもてなしや優れた静粛性を実現しました。

2列シート4人乗りの“EXECUTIVE”では、スライドドアを開けた際に路面を照らす「スライドドアウェルカムイルミネーション」を新たに採用。車内へ誘うような動きのある光で足元を照らすことで、安全性の向上に寄与するとともに、乗員をやさしく迎え入れるおもてなしの演出を強化しました。

また、冷蔵庫には柔軟性と弾力性のある素材を使用したホルダーを新採用。波型の仕切り形状にすることで、サイズの異なるボトルの保持を可能にするとともに、ボトル同士の接触を防ぎ、利便性・快適性を高めています。

さらに、リアシートセンターコンソールに搭載されている充電用USB Type-C端子の出力を最大60Wへと引き上げました。動画や音楽などのエンターテインメント視聴からパソコン作業まで、プライベート・ビジネス両シーンにおいて、より快適に過ごせる環境を整えました。

加えて、“EXECUTIVE”と“version L”（3列シート6人乗り）の両仕様において、タイヤのトレッドパターンを変更することでロードノイズを低減。静粛性をさらに向上させ、乗員がより自然体でくつろげる居住空間を確保しています。

※ ※ ※

改良を受けたLMの価格（消費税込）は、“version L”が1520万円、“EXECUTIVE”が2030万円です。