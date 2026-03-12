再婚の4代目バチェラー・黄皓氏「結婚式を挙げました」 妻＆長女との“ウエディング”3ショット公開「美男美女 そして可愛すぎる娘ちゃま」「素敵なファミリー」
“4代目バチェラー”の実業家・黄皓氏が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」と報告し、妻＆長女との“ウエディング”家族3ショットを公開した。
【写真】「美男美女 そして可愛すぎる娘ちゃま」妻＆長女との“ウエディング”家族3ショット披露の黄皓氏
「ハワイの小さな牧場で最愛の妻、娘、家族、友人に囲まれて本当に幸せな時間でした」と振り返り、純白ウエディングドレス姿の妻と手をつないだ夫婦ショットや長女を抱っこした“顔出し”親子2ショットなど、幸せがにじむ式での写真を複数枚アップ。
「人生を点でみると、辛い時間や大変な時期、苦しい瞬間もあったけど線にして繋いでみると、全部今の幸せにたどり着くまでに必要な点だったんだなと。ずっとありのままの姿で向き合ってくれる素晴らしい妻と巡り会えて毎日が幸せです」と充実感いっぱいの様子でつづり、「毎日顔を見るだけで、声を聞くだけで幸せにしてくれる妻と娘とぎょうざ との生活を大切にしていきます」（※ぎょうざは愛犬の名前）と気持ちを新たにしていた。
コメント欄には「おめでとうございます!!素敵」「尊すぎます〜」「美男美女 そして可愛すぎる娘ちゃま」「素敵なロケーションに素敵なファミリー」「素敵なお写真でほっこりしました」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
黄氏は、1人の独身男性・女性の運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる複数の異性たちが競い合う恋愛リアリティー番組『バチェラー・ジャパン』に出演。
2022年11月スタートのシーズン4ではバチェラーを務め、23年3月に番組を通じて成立したモデル・秋倉諒子と結婚。その後24年7月、離婚していることを発表した。25年1月に再婚、同年4月に長女の誕生を発表している。
