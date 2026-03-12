「オープン戦、楽天−日本ハム」（１２日、草薙総合運動場硬式野球場）

日本ハムは新外国人のラオが先発。４回３安打１失点だった。

初回、ゴンザレスに右中間二塁打を浴び、２死一、三塁から鈴木大に左前適時打を浴び１点を失った。二回以降は内野安打１本に抑えた。

「立ち上がり苦しかった部分はあるんですけど、切り替えて前向いて次の回以降はバッターとの対戦に集中できて、ゾーン内でしっかり対戦ができたのかなと思います」と振り返った。

来日前はリリーフだったが、先発として調整を続ける。「メジャーでデビューする前は３Ａで先発をずっとやっていたので、先発でもリリーフでも、必要とされる場面で勝ちに貢献できるように自分は準備していくだけです」と話した。

課題としていたセットポジションやクイックにも取り組んできた。「日本の野球と向こうの野球は違うので。足が速いランナーも多いですし、少しでもそのランナーが二塁に進まないようにっていう調整は、最初は新しいことだったので大変でしたけど、自分の投球練習だったり、試合でのクイックも悪くはないのかなとは思います」と自信をのぞかせた。