ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 海のしけのため 種子屋久航路「フェリーはいびすかす」13日欠… 海のしけのため 種子屋久航路「フェリーはいびすかす」13日欠航 鹿児島 海のしけのため 種子屋久航路「フェリーはいびすかす」13日欠航 鹿児島 2026年3月12日 14時46分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 種子島・屋久島航路の「フェリーはいびすかす」は、海上のしけのため、鹿児島を出発する13日の下り便、屋久島を出発する14日の上り便の1往復2便を欠航すると発表しました。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 加計呂麻島の養殖いかだに無人のボート 所有者の男性（92）が行方不明 海岸に男性漂着 鹿児島 「賠償したい」水迫畜産の牛肉不正表示問題で取締役が話す 姶良市長は「食の信頼覆す問題」と指摘 鹿児島 加計呂麻島の養殖いかだに無人のボート 所有者の男性(92)が行方不明 海に流された可能性も 海保が捜索 鹿児島 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 神奈川, 墓, 配線, 住宅, 大学, ホテル, 置床工事, 井の頭線, 横浜