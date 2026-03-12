冬ドラマの中では人気ナンバーワン作品となった、鈴木亮平（42）主演のTBS系日曜劇場「リブート」。TVerのお気に入り登録数は141万（10日現在）で、冬ドラマの中でトップを独走中、このまま逃げ切りそうだ。レビューサイトFilmarksでは5点満点で3.9を獲得と、こちらの評価も高い。

ドラマウオッチャーで芸能ライターの山下真夏氏は「ただ、前半は絶賛する人が多かったものの、中盤になると《なんでもありすぎる》《雑な部分が目立つ》など辛口評価が増えてきていると感じています。そんな感想を持ちつつも、《ここまできたら結末が気になるから最後まで見る》という声も目立つ。もう離脱者はほぼゼロでしょう」と話す。

主演の鈴木の演技力に注目が集まっているのはもちろんなのだが、負けず劣らずの存在感を発揮しているのが、“一香”を演じる戸田恵梨香（38＝写真）である。一香が身に着けるジュエリーや衣装は放送初回からSNSで注目の的となった。

「ショートカットの耳元を彩るジュエリーの豪華さが印象的です。TASAKI、ブシュロン、ポメラート、AHKAH……200万円近いアイテムもあり、庶民には手が届きませんが、画面で見られるだけでも幸せ。周囲からは《だんだん内容がこんがらがってきた》《人がたくさん亡くなるので苦手》なんて話も聞きますが、それでも戸田さんのジュエリーと衣装見たさに継続視聴している人が多いですね」（女性ファッション誌編集者）

戸田は2020年に俳優の松坂桃李（37）と結婚、23年に第1子が誕生した。「リブート」は産後の“復帰作”となっており、21年の永野芽郁（26）とのダブル主演作「ハコヅメ〜たたかう！ 交番女子〜」（日本テレビ系）以来、約4年ぶりのドラマ出演だ。

「ブランクがあっても、《戸田さんが着けてくれるなら》と有名ブランドが競って商品を貸し出す。女優としての存在感はさすがですよね。3月7日に行われたWBCの日本対韓国戦を、侍ジャパンのユニホーム姿で観戦したことも話題に。その際に着けていたジュエリーはすべて《カルティエではないか》と言われています」と、さらにこう続ける。

「25年にはグッチのアンバサダーにも就任。『リブート』の中でも一香がグッチのバッグを持っています。細身ですが、どんな豪華なジュエリーや衣装にも負けない迫力が戸田さんにはありますよね」

「リブート」の後には、4月27日から配信スタート予定のNetflix「地獄に堕ちるわよ」でも主演を務める。

「松嶋菜々子さんも出演ドラマでは毎回その衣装が話題となりますが、今期の主演作『おコメの女』（テレビ朝日系）では、残念ながらドラマの内容も松嶋さんの衣装も大きな話題にはなりませんでした。衣装対決で言えば、今期は断然、戸田さんのひとり勝ち状態。『地獄に――』はあの細木数子さんの半生を描いた作品で、戸田さんは17歳から66歳までを演じる。ド派手な衣装をどう着こなすかも楽しみです」（エンタメサイト編集者）

衣装でも演技でも視聴者を引き込む戸田。「リブート」出演は復帰1作目としては大成功だ。

