ＮＨＫがドジャース開幕３連戦を生中継　２０２６年ＭＬＢ中継体制発表　年間２００試合以上予定

ＮＨＫは１２日、今季のＭＬＢ中継体制を発表した。ドジャースの開幕３連戦（対ダイヤモンドバックス）は、第１戦（３月２７日・前９時）と第３戦（２９日・前１０時）をＮＨＫ ＢＳで、第２戦（２８日・前１０時４０分）を総合テレビとＢＳＰ４Ｋで完全生中継する。

また今季から村上宗隆内野手が新加入したホワイトソックスの開幕戦（対ブルワーズ、３月２７日・前３時）はＮＨＫ ＢＳ、岡本和真内野手のブルージェイズの開幕２試合（対アスレチックス、３月２８日・前４時）もＮＨＫ ＢＳで生中継する。ドジャース３連戦の解説は斉藤隆氏、長谷川滋利氏、ホワイトソックス、ブルージェイズ戦は伊東勤氏が務める。

年間計画については、日本選手が所属するチームを中心にレギュラーシーズン１６０試合以上、ポストシーズンを含めると２００試合以上を予定。１日２試合放送することも計画しているという。

またＮＨＫ ＢＳの夜のＭＬＢダイジェスト番組「ワースポ×ＭＬＢ」（月〜金曜・後１０時４５分、土曜・後１０時３０分、日曜・後９時）は２３日からスタート。２１日後８時にＮＨＫ ＢＳで「ワースポ×ＭＬＢ 開幕直前スペシャル」（後８時）、２４日に総合テレビで「ＭＬＢにハマる！２０２６開幕まるわかりＳＰ」（後７時３０分）を放送する。