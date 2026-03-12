ホワイトデーや自分へのご褒美に◎市販のジャムでふんわり「生マシュマロ」ができちゃった

シンプルな材料で意外に簡単「生マシュマロ」作ってみた

3月14日はホワイトデー。バレンタインのお返しを用意したり、この時期だけの限定発売のお菓子をチェックしたりと、甘いもの好きさんにとって楽しい季節ですね。

今回は、そんなホワイトデーの贈り物にぴったりの「生マシュマロ」作りに挑戦してみました

。

少ない材料で作れて、ふわんふわんの食感がクセになる！と、最近SNSでも話題のお菓子です。





必要な材料はジャム、水飴、ゼラチン、水、レモン汁とシンプル。道具は電動ハンドミキサーがあると作りやすいです。

ジャムとゼラチンを合わせて、ひたすらミキサーで泡立てる

1. まずは耐熱容器に水を入れてゼラチンをふり入れ、ふやかしておきます。





2. 大きい耐熱ボウルにジャムと水飴、レモン汁を入れて電子レンジで加熱します。ジャムがゆるんでやわらかくなったら、全体を軽く混ぜましょう。





3. 電子レンジで1のゼラチンを溶かしたら、2のボウルに加えます。





4. 電動ミキサーの高速モードで、白くもったりとするまでかき混ぜます。ミキサーのパワーによって時間は前後しますが、5分ほどでとろみがつきはじめ、もったりするまでは8〜9分ほどかかります。





5. ハンドミキサーを持ち上げたときにトロトロと流れ落ちる程度になったら、オーブンペーパーを敷いた保存容器に流し入れます。





6. ラップをかけずに冷蔵庫で3時間冷やしたら、包丁で切り分けてコーンスターチ（片栗粉でもOK）をまぶして完成です。





しゅわっと溶ける不思議なおいしさ





今回はいちごとブルーベリー、2種類のジャムで作ってみました。並べてみると色の違いがかわいく、プレゼントにしても喜ばれそう！

スポンジのような断面からしっかりと泡立てができていたことがわかって、少し嬉しくなりました。切った時にふわふわとした感触がナイフから伝わってきて、口に入れたときの食感に期待が高まります。





手で持って指で押してみると、ふかふかとした弾力を感じます。それでいて、強く押すと指のあとがつくほどやわらかいんです。

口に入れると、あっという間に舌の上でしゅわっと溶けていく、なんともはかない食感。市販のマシュマロでは体験したことのない不思議な口どけで、クセになりそうです。

大きめのボウルがおすすめ

実際に作ってみて、泡立てはじめはゼラチン液がとてもはねやすいということがわかりました。

ボウルのサイズに余裕があると、液が外に飛び出しにくくなります。なるべく大きめのボウルを使うのがおすすめです。

贈り物にも、自分へのご褒美にも◎

材料が少なく、工程もシンプルな生マシュマロ。電動ミキサーがあればお菓子作り初心者の方でも気軽に挑戦しやすいレシピだと思いました。仕上がりの見た目もかわいく、SNSでの流行も納得です。

ホワイトデーの贈り物はもちろん、自分へのご褒美おやつにもおすすめですよ。気になった方は、ぜひ試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）