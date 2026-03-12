スピードスケートの郄木美帆選手が11日、自身のInstagramで現役引退最後のレースの感想を語りました。

ミラノ・コルティナオリンピックで3つの銅メダルを獲得し、日本女子最多の通算10個の五輪メダルを持つ郄木選手。

8日に行われた世界選手権を現役最後の試合とし、総合3位と有終の美を飾りました。レース後ガッツポーズを見せ、客席でレースを見守っていた姉の菜那さん、佐藤綾乃選手、押切美沙紀さんの下へ。両手を広げむかえた菜那さんと、郄木選手は分厚いクッション壁に身を乗り出すかたちで抱擁していました。

郄木選手はSNSで最後のレースでの写真と共に「あーーーー！楽しかった！！！」と満足げなコメントを残しました。

▽以下、郄木美帆選手のコメント全文

長いスケート人生の最後のレースで満員のThialfで滑れたこと この笑顔になれたこと これ以上ない自分へのご褒美だと今は思っています。ここまで共に戦ってきてくれた仲間たちへ 最後まで画面の向こうからでも応援してくれた皆様へ 会場で見送ってくれた観客の皆様へ心から、感謝申し上げます。あーーーー！楽しかった！！！