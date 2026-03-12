NHK Eテレで放送中の子ども向け英語教育番組『えいごであそぼ Meets the World』の番組オリジナル曲を集めた配信ミニアルバム『えいごであそぼ Meets the World 2025-2026』が、本日3月12日より配信開始された。

参考：『えいごであそぼ Meets the World』初のベストアルバム、3月26日発売決定

『えいごであそぼ Meets the World』は、魔法使いのきゃりー（きゃりーぱみゅぱみゅ）やその仲間たちと一緒に楽しく英語を学べる番組。本日リリースされた配信アルバムには、2025年4月から2026年3月に放送された未配信の番組オリジナル楽曲と、番組のオープニングテーマ曲「Hey World」が収録されている。

きゃりーが歌う「Dishes Dishes」や、陽気なリズムでマフィンを数える「MUFFIN SONG」、楽しいリズムで英語を覚える「チャンツ」など、様々な角度から英語に親しむことができる全7曲が収録されたミニアルバムとなっている。

また、アルバム配信を記念して、X（旧Twitter）にてキャンペーンも実施中。対象の投稿を引用のうえ、今回配信されたアルバム収録曲の中からお気に入りの楽曲名をポストすると、参加者全員にスマホ用オリジナル待ち受け画像（配信アルバムのジャケット写真柄）がプレゼントされる。